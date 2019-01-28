أخبار مصر | رئيس "تشريعية النواب" يعطي مهلة أخيرة للحكومة للرد على قانوني المحاكم الاقتصادية والتوثيق العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "تشريعية النواب" يعطي مهلة أخيرة للحكومة للرد على قانوني المحاكم الاقتصادية والتوثيق العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إعطاء مهلة أخيرة للجهات المختصة بإرسال ردها بشأن مشروعى قانونى تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقارى، وحددت مواعيد لنظر هذين المشروعين بتاريخ 15و17من شهر فبراير.

وأعلن أبو شقة، أن اللجنة إذا لم تتلق ردودا من الحكومة ستبدأ بمناقشة مشروعي القانونين وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية، موضحا أن اللجنة نظرت مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بتاريخ 632018، وقررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وتم ارسال خطابات لأخذ الجهات المختصة مثل مجلس الدولة، مضيفا أنه بتاريخ 1642018 عرضت اللجنة الفرعية تقريرها، وقررت اللجنة إرجاء نظره، وتم إرسال خطابات لمجلس القضاء الاعلى ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى الآن لم تتلق اللجنة أي ردود من هذه الجهات.

وكان المستشار أشرف الكفراوى ممثل وزارة العدل قد ذكر خلال اجتماع للجنة اليوم، أن الوزارة تتمسك بمشروع اقلانون المقدم من الحكومة وتتحفظ على التعديلات التى أدخلتها للجنة الفرعية.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 4 2016، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية الـذي اعتمد فـي جنيـف بتـاريـخ 27 11 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013.

وتناقش الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 3 2018.

وتناقش الجلسة أيضًا مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب.

