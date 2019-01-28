أخبار مصر | لمدة 14 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 14 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة، التجمع الخامس (الحى الأول – الحى الثانى – الحى الثالث – الحى الرابع – الحى الخامس – حى الشويفات – حى ¾ - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – حى الدبلوماسيين – قطاع (1,2) مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول (الياسمين "6،5،7،8" – البنفسج "مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12، منطقة الخدمات" – البنفسج عمارات – الرحاب 1)، والتجمع الثالث (أربيلا – غرب أربيلا – محلية 3 – محلية 4، بجانب ضعف المياه بباقى المحليات، ومنطقة المستقبل (1، 2).

وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الإثنين 28/1/2019، وحتى الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء 29/1/2019، ولمدة 14 ساعة، نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع 4 إلى رافع 5، بمنطقة تقاطع شارع التسعين الجنوبى مع الطريق الدائرى أسفل الكوبرى.

وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.