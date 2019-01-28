أخبار مصر | الوزراء: لا توجد تصدعات وشروخ بكوبري المطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: لا توجد تصدعات وشروخ بكوبري المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بظهور شقوق وتصدعات بكوبري المطار الكائن بحي النزهة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا توجد أي تصدعات وشروخ بكوبري المطار، وأنه سليم فنياً وآمن تماماً، موضحةً أنه بمجرد تداول هذه الأنباء، تم على الفور تشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبري، وتبين عدم وجود أي خطورة على الكوبري، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وأوضحت المحافظة أن ما يظهر بالصور المتداولة للكوبري على أنها شقوق كبيرة هو في حقيقة الأمر فواصل موجودة في تصميم الكوبري تسمى بفواصل التمدد، وأن الشقوق الأخرى هي شقوق سطحية طبيعية في الطبقة الخارجية "المحارة" نتيجةً لعوامل التعرية ويتم معالجتها بشكل دوري.
وفي النهاية ناشدت المحافظة، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها من خلال التواصل مع المحافظة، وذلك لأن تداول مثل تلك المعلومات غير المؤكدة والتي لا تستند إلى أي حقائق تؤدي إلى إثارة الرأي العام ونشر الذعر بين المواطنين.
الوزراء ينفي رفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد برفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها وذلك لامتناع المستوردين عن استلام السيارات.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع ميناء الإسكندرية، حيث نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الاسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات، مشددةً على أن حركة تفريغ الشحنات بالميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوي كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأضاف ميناء الإسكندرية أنه يستقبل 70 % من السيارات الواردة للموانئ المصرية وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر علي حركة الميناء بأي شكل من الأشكال، وهذا يرجع سببه إلي أن هذا هو موسم استيراد السيارات، وعدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير علي مدار اليوم فقد تأتي عبارة علي متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج 500 سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة.
واستقبل الميناء في الفترة من 1 /11 /2018 إلي اليوم 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقريباً 26.5 %، أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء علي السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة وهذا معدل طبيعي.
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