أخبار مصر | الوزراء: لا توجد تصدعات وشروخ بكوبري المطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: لا توجد تصدعات وشروخ بكوبري المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بظهور شقوق وتصدعات بكوبري المطار الكائن بحي النزهة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا توجد أي تصدعات وشروخ بكوبري المطار، وأنه سليم فنياً وآمن تماماً، موضحةً أنه بمجرد تداول هذه الأنباء، تم على الفور تشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبري، وتبين عدم وجود أي خطورة على الكوبري، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وأوضحت المحافظة أن ما يظهر بالصور المتداولة للكوبري على أنها شقوق كبيرة هو في حقيقة الأمر فواصل موجودة في تصميم الكوبري تسمى بفواصل التمدد، وأن الشقوق الأخرى هي شقوق سطحية طبيعية في الطبقة الخارجية "المحارة" نتيجةً لعوامل التعرية ويتم معالجتها بشكل دوري.

وفي النهاية ناشدت المحافظة، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها من خلال التواصل مع المحافظة، وذلك لأن تداول مثل تلك المعلومات غير المؤكدة والتي لا تستند إلى أي حقائق تؤدي إلى إثارة الرأي العام ونشر الذعر بين المواطنين.