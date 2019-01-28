أخبار مصر | الحكومة تنفي رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على احترام كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي النهاية أهابت الوزارة، بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.jp.gov.eg).‏