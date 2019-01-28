أخبار مصر | الحكومة تنفي رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على احترام كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي النهاية أهابت الوزارة، بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.jp.gov.eg).
الوزراء ينفي رفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد برفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها وذلك لامتناع المستوردين عن استلام السيارات.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع ميناء الإسكندرية، حيث نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الاسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات، مشددةً على أن حركة تفريغ الشحنات بالميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوي كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأضاف ميناء الإسكندرية أنه يستقبل 70 % من السيارات الواردة للموانئ المصرية وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر علي حركة الميناء بأي شكل من الأشكال، وهذا يرجع سببه إلي أن هذا هو موسم استيراد السيارات، وعدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير علي مدار اليوم فقد تأتي عبارة علي متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج 500 سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة.
واستقبل الميناء في الفترة من 1 /11 /2018 إلي اليوم 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقريباً 26.5 %، أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء علي السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة وهذا معدل طبيعي.
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