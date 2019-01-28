أخبار مصر | الوزراء ينفي هدم مستشفى الجلاء للولادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينفي هدم مستشفى الجلاء للولادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها تمهيداً لهدمها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, ‏والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لهدم مستشفى الجلاء وطرد المرضى منها، مُشددةً على أن المستشفى مسجلة من المباني التراثية طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 وبناءً عليه لا يمكن هدمها، مُشيرةً إلي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية بشكل آمن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب المواطنين.

وشددت الوزارة على أن مستشفى الجلاء التعليمي لم تتعرض لأي انهيارات إنشائية وتعمل بكامل طاقتها، مُوضحًة أن المستشفى تعرضت لهزات أرضية بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق أسفل المستشفى، ولكنها لم تسبب في أي أضرار إنشائية لمبنى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة وشركة المترو واستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة موقع المستشفى عن طريق مجسات للتأكد من سلامة المبنى.

وأشارت الوزارة إلى أنه حرصاً على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المكان الذي تعرض للهزات الأرضية، وهو جزء من مبنى الاستقبال وذلك لحين الاطمئنان على سلامة المبنى تماماً وورود التقرير الهندسي.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة الاطمئنان منها نقل أقسام الاطفال ورعاية الأطفال إلى مكان آخر للمستشفى بعيدا عن المكان الذي يتعرض للاهتزاز، مؤكدة أن كافة أقسام المستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًة إلى أنه إذا أثبتت التقارير عدم صلاحية المبني للعمل سيتم نقل الاستقبال للمبني الجديد المقابل له .