أخبار مصر | الوزراء ينفي هدم مستشفى الجلاء للولادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينفي هدم مستشفى الجلاء للولادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها تمهيداً لهدمها.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لهدم مستشفى الجلاء وطرد المرضى منها، مُشددةً على أن المستشفى مسجلة من المباني التراثية طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 وبناءً عليه لا يمكن هدمها، مُشيرةً إلي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية بشكل آمن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب المواطنين.
وشددت الوزارة على أن مستشفى الجلاء التعليمي لم تتعرض لأي انهيارات إنشائية وتعمل بكامل طاقتها، مُوضحًة أن المستشفى تعرضت لهزات أرضية بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق أسفل المستشفى، ولكنها لم تسبب في أي أضرار إنشائية لمبنى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة وشركة المترو واستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة موقع المستشفى عن طريق مجسات للتأكد من سلامة المبنى.
وأشارت الوزارة إلى أنه حرصاً على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المكان الذي تعرض للهزات الأرضية، وهو جزء من مبنى الاستقبال وذلك لحين الاطمئنان على سلامة المبنى تماماً وورود التقرير الهندسي.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة الاطمئنان منها نقل أقسام الاطفال ورعاية الأطفال إلى مكان آخر للمستشفى بعيدا عن المكان الذي يتعرض للاهتزاز، مؤكدة أن كافة أقسام المستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًة إلى أنه إذا أثبتت التقارير عدم صلاحية المبني للعمل سيتم نقل الاستقبال للمبني الجديد المقابل له .
الوزراء ينفي رفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد برفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها وذلك لامتناع المستوردين عن استلام السيارات.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع ميناء الإسكندرية، حيث نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الاسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات، مشددةً على أن حركة تفريغ الشحنات بالميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوي كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأضاف ميناء الإسكندرية أنه يستقبل 70 % من السيارات الواردة للموانئ المصرية وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر علي حركة الميناء بأي شكل من الأشكال، وهذا يرجع سببه إلي أن هذا هو موسم استيراد السيارات، وعدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير علي مدار اليوم فقد تأتي عبارة علي متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج 500 سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة.
واستقبل الميناء في الفترة من 1 /11 /2018 إلي اليوم 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقريباً 26.5 %، أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء علي السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة وهذا معدل طبيعي.
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