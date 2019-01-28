أخبار مصر | "العناني" في استقبال الرئيس ماكرون بقصر الاتحادية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" في استقبال الرئيس ماكرون بقصر الاتحادية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت قناة اكسترا نيوز، مشهد مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لنظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية.

وكان في مقدمة المستقبلين للرئيس الفرنسي، وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، والجدير بالذكر أن العناني هو أيضًا رئيس بعثة الشرف، المكلفة باستقبال الرئيس الفرنسي.

يذكر أن العناني رافق الرئيس الفرنسي في جولته بأسوان حيث زار معبد أبو سمبل، وسوف يكون برفقته أيضًا لدى زيارته المتحف المصري في التحرير بعد قليل.

وأكد العناني في تصاريح صحفية سابقة له أن القيادة السياسية المصرية تولي وزارة الآثار كل الاهتمام، حيث أن الآثار هي القوة الناعمة لمصر، وخير دعاية لها في كل أنحاء العالم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى عدد من الجولات الرئاسية لعدد من المعالم الأثرية المصرية، فقد تفضل سيادته بافتتاح متحف الفن الإسلامي بعد ترميمه عام 2017، وكذلك افتتح الجامع الأزهر الشريف بنفسه، كما افتتح الرئيس متحف الآثار القومي في محافظة المنيا، كما افتتح بالفيديو كونفرانس متحف مرسى مطروح، وكذلك تفضل الرئيس بزيارة وتفقد مقر المتحف المصري الكبير، كما يتابع بشكل مستمر ودوري تطورات المشاريع الأثرية في الدولة.

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يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ في زيارة لمصر بدأت أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.

كما تجري استعدادات مكثفة بجميع الدوائر المصرية والفرنسية ترقبا لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للقاهرة، فضلا عن استعراض موقف الاتفاقات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها مع الجانب الفرنسي، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة.

وتأتي الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ 150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.

ومن المقرر أن يغادر ماكرون أبو سمبل إلى القاهرة مساء الأحد للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية وذلك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي.

ويبدأ اليوم الثاني للزيارة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية.

وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، ويقام منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس كما يعقد حوار مع الجالية الفرنسية بمصر.

ويجري الرئيس الفرنسي مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين.

وتتناول الزيارة كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر في المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص.

كما سيتم خلال الزيارة التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا، لا سيما خلال الفترة الماضية بالأخص على الصعيد الاقتصادي وأيضا في المجال العسكري.

ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث يتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.