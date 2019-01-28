أخبار مصر | بيان هام من الحكومة بشأن "غلق الطريق الدائري الإقليمي بالشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الحكومة بشأن "غلق الطريق الدائري الإقليمي بالشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بغلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الشرقية، ‏والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق المحافظة ، وأن الطريق يعمل بكامل طاقته وحركة سير السيارات به طبيعية دون أي توقف، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يعد واحداً من أهم المشروعات في مجال الطرق، حيث يبلغ إجمالي طوله 400 كم ويتقاطع مع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة للمحافظات، ويستهدف التخفيف من الضغط والتكدس المرورى غير الطبيعي بالقاهرة، كما يعمل على زيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا حيث يستوعب الشاحنات التي تزيد حمولتها على ٥ أطنان.

وفي النهاية ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، وعدم نشر أي أخبار لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وأُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على احترام كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة