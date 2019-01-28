أخبار مصر | عاجل.. توضيح من الحكومة بشأن إزالة عقارات نزلة السمان لصالح مستثمر عربي

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالي نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيداً لبيعها لأحد المستثمرين العرب.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الجيزة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لم يتم إزالة سوى4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة ، وهي عقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات، كما أنه لا توجد أي نية لبيع أراض بهذه المنطقة الأثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هي مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأي العام، كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف الإضرار بالصالح العام، والتأثير سلباً على السياحة في المنطقة.

وأوضحت المحافظة أن أصحاب العقارات المخالفة لم يلتزموا بحدود الحرم الأثري لمنطقة الأهرامات، وقاموا بالتعدي عليه بالبناء وتعلية عدد من العقارات، مما يؤثر سلباً على المظهر العام للمنطقة الأثرية ويشوه المنطقة الأثرية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم، مُؤكدةً على أن جميع أعمال الإزالة للمباني المخالفة قد تمت وفقاً للقانون ولم تمتد إلى أي مبان مأهولة بالسكان، وأن الإزالة قد تمت بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية.

وفي النهاية أهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول تلك الشائعات والتي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول دمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أي تغيير، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بلبلة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاكتفاء بالشعبتين العلمي والأدبي دون تقسيم الشعبة العلمية إلى علمي علوم وعلمي رياضيات، لافتة إلى أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وأنه جار تدريب المعلمين على الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليتحول دور المعلم إلى دور المرشد والميسر للطلاب بدلاً من الملقن.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).