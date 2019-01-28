انت الان تتابع 5 إجراءات لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حملة إزالة - أرشيفية
ربط المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، آمين عام ائتلاف دعم مصر، التصالح في مخالفات البناء بعملية الإصلاح، موضحًا أن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبًا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي المستدام لتلافي لجوء المواطن مرة أخرى إلى ممارسة تلك الأنماط الاستثنائية، مؤكدًا خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، بالتوازي مع مناقشات البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه «مع صدور هذا التشريع الهام والملح فإنه يجب اتخاذ عدد من الإجراءات»، ثم حددها في 5 خطوات.
أولا: إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية. ثانيا: سرعة وفورية تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات
أولا: إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية.
ثانيا: سرعة وفورية تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات، وفي ذات الوقت تطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضاري الواجب.
ثالثا: توسيع نطاق تطيبق تجربة وحدة التدخل السريع بكافة المحافظات لإزالة المخالفات في المهد.
رابعا: إنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات.
خامسا: اعتماد وتوسيع فلسفة الاستباق والإتاحة للأراضي أو الوحدات السكانية والعقارية.
اعرف: عقوبة رفض التصالح في مخالفات البناء
كانت هذه تفاصيل خبر 5 إجراءات لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.