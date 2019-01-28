انت الان تتابع 5 إجراءات لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حملة إزالة - أرشيفية

ربط المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، آمين عام ائتلاف دعم مصر، التصالح في مخالفات البناء بعملية الإصلاح، موضحًا أن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبًا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي المستدام لتلافي لجوء المواطن مرة أخرى إلى ممارسة تلك الأنماط الاستثنائية، مؤكدًا خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، بالتوازي مع مناقشات البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه «مع صدور هذا التشريع الهام والملح فإنه يجب اتخاذ عدد من الإجراءات»، ثم حددها في 5 خطوات.

أولا: إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية. ثانيا: سرعة وفورية تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات