انت الان تتابع افتتاح أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صوبة زراعية - صورة أرشيفية
يزور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، حاليا دولة زامبيا، في أول زيارة يقوم بها وزير مصري منذ التعاون الزراعي المشترك. وذكرت وزارة الزراعة، في بيان، اليوم الإثنين، أن الوزير بدأ زيارته والوفد المرافق له بلقاء ستيفان كامبيونجو وزير الأمن الداخلي، ومايكل كاتامبو وزير الزراعة، وكابامبا مولينجا وزيرة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، بحضور السفير المصري أحمد مصطفى، وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة جديدة على مساحة 600 هكتار لإنتاج تقاوى الأصناف والهجن المصرية بمنطقة موكوشى بعد النجاحات التي حققتها المزرعة الأولى بمنطقة مومباشي.
وافتتح أبو ستيت أول صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر من الهجن والأصناف المصرية من الطماطم والكرنب والبطيخ والبصل بمنطقة شانياما، وتفقد حقول فول الصويا والذرة الشامية والمانجو والعنب والخضروات بمزرعة مومباشي، حيث تتم الاستفادة من الخبرات المصرية في نقل تكنولوجيا الإنتاج الزراعي وتدريب المحكوم عليهم بعقوبات
وقال إنه يتم حاليا تنفيذ حقول إرشادية للمزارعين وإمدادهم بالشتلات لزراعتها بأراضيهم، وإن المزرعة الأولى الممتدة على مساحة 200 هكتار حققت خلال عام 2018 أرباحا بلغت 120 ألف دولار، مضيفا أن وزيرة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، ستزور بزيارة الأسبوع المقبل مصر لبحث التعاون المشترك بين البلدين وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.
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