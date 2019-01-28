اختتام فعاليات التدريب المصري البحريني «حمد 3»

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تدريب حمد 3
اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد 3)، الذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لمصر والبحرين، واشتمل التدريب على تنفيذ عناصر القوات البحرية أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية، وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية للبلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية في أثناء مغادرة الميناء.
ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية، لصد وتدمير الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين، كذلك تم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية.ونفذت
ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية، لصد وتدمير الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين، كذلك تم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية.
ونفذت القوات الخاصة البحرية التدريب على الرمايات غير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتدريب على اقتحام وتفتيش السفن المشتبه بها والسيطرة عليها، بواسطة الطائرات العمودية واللنشات السريعة، التي أكدت قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك في تناغم تام بين القوات الخاصة المصرية والبحرينية.
وتدربت العناصر من القوات الجوية للبلدين على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، وتبادل الخبرات في صيانة وتجهيز المقاتلات.
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