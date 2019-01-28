شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «الإصلاح الزراعي» تواصل أعمال ربط أملاك الدولة الخاصة بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت اللجنة الوزارية المشكلة، برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة، لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعي، أعمالها في محافطات صعيد مصر بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

وقال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه تم بناءً على تنسيق الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، استقبال وفد هيئة الإصلاح الزراعي برئاسته، يرافقه المستشار أسامة رشوان، المستشار القانوني للوزير، وبحضور مديري مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظتين، خلال لقاءين منفصلين، لبحث تنفيذ توصية جمعية الفتوى والتشريع بأولوية ربط أملاك الدولة الخاصة بولاية الهيئة.

وأشار الفولي، في تقرير تلقاه وزير الزراعة، إلى أن تلك التوصية لاقت استجابة سريعة من خلال المحافظين وإقرار تشكيل لجنة للتنفيذ فورا لمراجعة كافة مستحقات الهيئة وضخها بأوامر دفع لوزارة المالية.

وأوضح مدير الهيئة أنه تم خلال اللقاءين بحث أوجه التعاون مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من خلال توفير مساحات لمشروعات النفع العام المكلف بها المحافظون من إقامة مدارس ومحطات صرف صحي وخلافه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.

وذكر أن المحافظين أشادا بسياسة وزير الزراعة الخاصة بالزيارات الميدانية للمحافظات والاتصال المباشر مع المسؤولين وبحث احتياجات أبناء المحافظات وبحث كافة الموضوعات الخاصة بأهالي المحافظة وخاصة المرتبطة بالهيئة والربط بين التنفيذيين والمحافظة.

ولفت إلى أن المحافظين رحبا بتفويض وزير الزراعة للمحافظين في تقنين أراضي الإصلاح الزراعي لواضعي اليد طبقا للقانون 144، مشيرا إلى أن المحافظين طلبا مزيدا من زيارات اللجنة لدورها الإيجابي وتحقيق المزيد من تبادل الخبرات، مضيفا أنه من ضمن أهم نتائج أعمال اللجنة، إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين محافظات بني سويف والفيوم وقنا والأقصر لحصر وربط وتحصيل أملاك الدولة الخاصة بولاية هيئة الإصلاح الزراعي، كذلك حسم عدد من الملفات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعى لصالح الهيئة، بخلاف النظر في متطلبات مشروعات التغذية المدرسية وإبرام عقود للفصل الدراسي الثانى مع المحافظين.

وأكد الفولي أنه تم ضخ 11 مليون جنيه من محافظة الأقصر وأمر دفع مليون جنيه من محافظة قنا مستحقات الهيئة لحساب الإصلاح بوزارة المالية لحين انتهاء أعمال اللجان من البحث والمراجعة، مشيرا إلى أنه تم على هامش الزيارة تفقد مصنع ألبان الإصلاح الزراعي بمحافظة الفيوم وعقد لقاء مع العاملين، والوقوف على أعماله وأداء العاملين، حيث ينتج أكثر من 15 صنفا من الجبن ومنتجات الألبان، لافتا إلى أنه تم أيضا زيارة مصنعي التغذية المدرسية ومديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم.