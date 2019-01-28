شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» تلغي اجتماعها بعد تأخر ممثلي الوزارة ساعة ونصف (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى تأخر ممثلي وزارة الصحة عن حضور اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب إلى إلغاء الاجتماع الذي كان منعقدا، الاثنين، لمناقشة قضية الإدمان وآثـارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات خاصة بين الشباب، بعد أن انتظر أعضاء اللجنة أكثر من ساعة ونصف.

وأثار تأخر ممثلي الوزارة غضب النواب في اللجنة، وقامت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، بإعلان إلغاء الاجتماع، حيث حضرت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الساعة الحادية عشرة والنصف، بينما لم يحضر الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة.

وقال النائب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية، موجها حديثه لممثلي وزارة الصحة بعد حضورهم متأخرين، إن «النواب المتواجدين في الاجتماع يمثلون 2 مليون و750 ألف مواطن مصري، ونمثل أيضا الشعب كله».

وأضاف «مرشد»: «هذا البرلمان أنشئ ليُحترم، إذا كان حضراتكم غير مقدرين، فهناك سوء تفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إحنا منتظرينكم من الساعة العاشرة صباحاً، ساعة ونصف عشان نبدأ اجتماع». فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم إن الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة، لم يحضر الاجتماع ولم يعتذر حتى الآن، مضيفة: «أنا واصلة المجلس من الساعة 9 ونصف صباحا، وجاية من مصر الجديدة».

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، ممثلة وزارة الصحة، أنها تحترم وتقدر مجلس النواب وحضرت أكثر من مرة في جلسات داخل البرلمان وكانت تحضر قبل موعدها، وأضافت: «مش ممكن اعتذر عن الجلسة لأنها مهمة جداً بالنسبة لي، وجاية ومعايا كل حاجة بالداتا والبيانات».