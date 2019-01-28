شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الدقهلية.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، الإثنين، موجة من الطقس السيئ حيث هطلت أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة مع رياح باردة، مما تسبب في غرق الشوارع وتحولت إلى برك من المياه والطين.

وخرجت إدارات النظافة في مختلفة مدن المحافظة للتخلص من تجمعات الأمطار، وشفط وكسح المياه الزائدة فيما ظلت شوارع القرى غارقة في مياهها.

وتسببت الأمطار في توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب سوء الأحوال الجوية.