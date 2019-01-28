شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعرض على سفير بيلاروسيا تسيير رحلات شارتر مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، متانة وعمق العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، التي تقوم على قاعدة من التعاون المشترك في مجالات عديدة، والتى شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التنسيق وتبادل الخبرات لتلبية طموحات الشعبين في تحقيق الرخاء والتقدم.

وعرض محافظ أسوان أثناء استقباله لسفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجى راتشكوف، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، العديد من فرص الاستثمار، خاصة في مجالات التعدين، بجانب إمكانية تسيير رحلات شارتر من مدن بيلاروسيا إلى أسوان مباشرة من أجل زيادة التدفقات السياحية، لافتاً إلى إمكانية إقامة مركز للخدمات وصيانة الشاحنات والمعدات الثقيلة، التى يتم إنتاجها بالتعاون بين بيلاروسيا ووزارة الإنتاج الحربي ولاسيما في ظل وجود العديد من المشروعات الكبرى والاستثمارية.

من جانبه، أكد سفير بيلاروسيا أنه يعمل على خلق فرص للاستثمار على أرض أسوان بالتعاون مع المحافظة على غرار ما تم مع بعض المحافظات الأخرى، حيث سيلتقي مع أعضاء الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين لبحث ودراسة أفضل السبل لجذب المزيد من الاستثمارات البيلاروسية، وفى نهاية اللقاء أهدى سيرجى راتشكوف لمحافظ أسوان كتابا بعنوان بيلاروس والعالم الإسلامي، فيما أهدى أحمد إبراهيم لسفير بلاروسيا درع المحافظة، وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وبيلاروسيا.