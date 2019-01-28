شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعدام شحنة بط بسبب «السالمونيلا».. ما هي أعراض التسمم بها والوقاية منها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة عن إعدام شحنة طيور «بط مولار» المستوردة بمحافظتي المنوفية والشرقية، بسبب اكتشاف مرض وبائي «سالمونيلا»، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والثروة الداجنة.

ولكن ما هي السالمونيلا وكيف تتم الإصابة بها؟

السالمونيلا هي واحدة من أكثر الأسباب شيوعا للتسمم الغذائي وهي تعيش في العديد من الحيوانات مثل الماشية، الحيوانات الأليفة، الزواحف، وتنتقل للبشر.

قد تتواجد في أمعاء الحيوانات والإنسان أحيانا وتنتقل عن طريق براز الإنسان أو الحيوان المصاب إلى الإنسان أو غيره من الحيوانات السليمة.

كما يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المطبخ الخاص بك إذا لم يكن هناك نظافة أو غسل لليدين بعد الطهي أو تنظيف أدوات التقطيع، خاصة تلك المستخدمة مع الدواجن النيئة.

أي منتج حيواني خام أو غير مطبوخ يمكن أن يحمل السالمونيلا وهذا يشمل اللحوم ومنتجات الألبان غير المبسترة مثل الحليب والجبن والبيض والمأكولات البحرية، كما يمكن أن تتلوث الفواكه والخضروات والمكسرات بالسالمونيلا.

ما هي أعراض تسمم السالمونيلا؟

قد تتواجد السلامونيا في الجهاز الهضمي للإنسان دون أن يكون مصابا ولكنها عادة ما تسبب الغثيان والقيء والإسهال وأحياناً يكون الأمر مصاحبا بالحمى.

قد تشمل الأعراض الصداع وتشنجات في البطن وفقدان الشهية وتبدأ هذه الأعراض عادة في غضون 12 إلى 72 ساعة بعد الإصابة.

وقد تستمر الأعراض لمدة 4 إلى 7 أيام ومع ذلك، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود عادات الأمعاء إلى طبيعتها.

وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن تسبب السالمونيلا التهاب المفاصل التفاعلي وهو نوع من ألم المفاصل يمكن أن يستمر لأشهر أو سنوات، وفي النهاية قد يؤدي إلى التهاب مفصلي مزمن.

أهم طرق الوقاية منها:

- شرب الكثير من السوائل من أجل بقاء الجسم رطبا، خاصة إن كان لديك إسهال مستمر.

- مع ذلك يوصي الخبراء بضرورة استشارة طبيبك للتحدث عن الأعراض الخاصة بك إذا كنت تشك أنك تناولت طعامًا ملوثًا، ويجب عليك أيضًا استشارة الطبيب إذا كان عمرك يزيد على 65 عامًا أو لديك جهاز مناعي ضعيف بسبب المرض لأنك قد تكون عرضة لأعراض أكثر حدة، والأطفال تحت سن 5 سنوات هم أيضا عرضة لعدوى شديدة.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ أو الحليب غير المبستر.

- غسل اليدين وألواح التقطيع وأسطح العمل الأخرى، غسل السكاكين والأواني الأخرى بالماء والصابون مباشرة بعد تحضير اللحوم أو الدواجن النيئة.

- لا تدع اللحم أو الدواجن النيئة تتلامس مع الأطعمة الأخرى، خاصة تلك التي لا تتطلب الطبخ «على سبيل المثال الخس والطماطم وغيرهما من مكونات السلطة الخام».