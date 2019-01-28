شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز الوحدات السكنية بـ«الأسمرات 3» بالأثاث استعدادًا لافتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تطوير العشوائيات بدء تجهيز الوحدات السكنية بـ«الأسمرات 3»، تمهيدا للافتتاح، حيث سيتم تسليم المستفيدين من المناطق العشوائية الوحدات السكنية مفروشة بالأثاث والأجهزة بالكامل.

وأشار الصندوق، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات يتكون من ١٤٤ عمارة أرضي، و٩ أدوار بكل عمارة ٢ أسانسير، ومواتير رفع مياه، وكيانات علوية ونظام مكافحة حريق وبكل عمارة ٦٠ شقة ومساحة الوحدة ٦٣م، كما يضم المشروع مسجدا وكنيسة ومنافذ بيع ومحال تجارية وحضانات ووحدات صحية ومخبز سعة مليون رغيف باليوم وملاعب مفتوحة، ونسبة البناء ٢٣%، وخدمات ١٣%، وباقي المساحة مسطحات خضراء وملاعب مفتوحة.

في سياق آخر، نفى الصندوق ما يتم تداوله بخصوص طرح الوحدات 90م بمشروع روضة السيدة «تل العقارب سابقاً» للبيع الاستثماري، وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية – مجلس الوزراء، إن كافة المشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة لتسكين سكان المناطق غير الآمنة يتم تنفيذها لصالح سكان هذه المناطق ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض وحدات للاستثمار، لافتا إلى أن مشروع روضة السيدة زينب هو أحد المشروعات التي يقوم بتنفيذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين بالمنطقة، حيث تم توفير إيجارات مؤقتة للسكان بواقع 1200 جنيه شهرياً طوال فترة التطوير لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين.

وقال إيهاب الحنفي، المتحدث باسم الصندوق: إن «كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة لصالح سكان المناطق العشوائية الخطرة يتم تنفيذها بناء على حصر، حيث يتم إعداد خطة تنفيذية طبقاً لحصر المنطقة يتم على أساسها تحديد عدد الوحدات المطلوبة ويتم توفير الخدمات اللازمة لكل مشروع».