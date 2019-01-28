شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب»: رفع كفاءة استاد القاهرة استعدادًا لبطولة كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على ضرورة الاستغلال الأمثل للوقت نظرًا لضيق الوقت المتاح وحجم العمل المطلوب لأعمال تطوير استاد القاهرة الدولي، استعدادا لاستقبال بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم.

واستمع «صلاح»، خلال تفقده للاستاد، بحضور المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد كبير من رؤساء القطاعات، ومديري الإدارات المنفذة للمشروع بالشركة، إلى شرح لما تم تنفيذه خلال الأسبوع الحالي منذ بدء الأعمال، وكذلك تم بحث الأعمال مع استشاري المشروع وخطة العمل لتنفيذ كافة أعمال التطوير، خاصة بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشركة، بالبدء في أعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد.

وأشار «صلاح» إلى أن تكليف السيد رئيس الوزراء للشركة بانجاز أعمال التطوير لاستاد القاهرة، الذي يستقبل حفل الافتتاح يمثل تحدياً للشركة ما يستلزم إدارة الوقت بشكل جيد والتنسيق بين كافة إدارات وفروع الشركة العاملة في المشروع.