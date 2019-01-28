شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 13 عملية جراحية بجامعة الزقازيق ضمن «الإبصار حق لكل مواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة الزقازيق، الإثنين، فعاليات حملة «الإبصار حق لكل مواطن» حيث تم إجراء 13عملية جراحية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوشرخ، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق.

وقال الدكتور محمد بهجت عوض، نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومدير مشروع الحملة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه كان من المقرر إجراء 16 عملية إلا أنه تم تأجيل حالتين نظرا لارتفاع قياس السكر وعدم حضور الحالة الثالثة.

يجدر الإشارة إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وعدد من المراكز الطبية الخاصة بأمراض العيون، وذلك في إطار المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للقضاء على العمى وذلك من خلال برنامج مشترك بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة العمى للقضاء على مسببات العمى بحلول عام 2020.