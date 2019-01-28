شكرا لقرائتكم خبر عن شهر حبس و٢٠ ألف جنيه غرامة لطاقم مركب سياحي بسبب تغذية أسماك القرش بالدجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح مدينة القصير بالبحر الأحمر، أمس، بالحبس شهرا والغرامة ٢٠ ألف جنيه لطاقم مركب سياحي قاموا بتغذية أسماك القرش بالدجاج في البحر الأحمر ووقوع أضرار بالبيئة البحرية أثرت على تغيير سلوك أسماك القرش والإخلال بالتوازن البيئي.

تعود الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي حيث قام عدد من الغواصين بتقديم بلاغ موثق بالصور لمحافظ البحر الأحمر بقيام طاقم أحد المراكب بتغذية أسماك القرش بالدجاج الأبيض في البحر الأحمر، وكلف المحافظ محميات البحر الأحمر بالتوصل للمركب المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حيث تمكنت المحميات من التوصل إلى بيانات المركب المخالف، وأصدر المحافظ قرارا بوقف المركب عن العمل وسحب ترخيصه الملاحي لمدة ثلاثة شهور.

كانت بعض مناطق الغوص في البحر الأحمر وعلى رأسها جزر الأخوين قد شهدت تغيرا في سلوك أسماك القرش، مما دفع محافظ البحر الأحمر إلى وقف الغوص فيها لمدة ثلاثة شهور حفاظا على حياة الغواصين بناءً على طلب من محميات البحر الأحمر.

كانت نيابة القصير الجزئية قد أحالت المتهمين في الواقعة في البلاغ المقدم من مسؤولي محميات مرسى علم بالبحر الأحمر بواقعة قيام طاقم لنش سياحي بإطعام الدجاج لأسماك القرش خلال رحلة غطس بالقرب من جزيرة أبوالكيزان، حيث تعد هذه الأنشطة البشرية مخالفة بيئيا ولقرارات وزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر بحظر صيد وتغذية أسماك القرش في البحر الأحمر لمخالفتهم لأحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن هذه الأعمال المخالفة لها تأثيرات خطيرة على منظومة التوازن البيئي وسلوك أسماك القرش في البحر الأحمر.