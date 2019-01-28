شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة نقل ثقيل تتسبب في كسر خط مياه الشرب الرئيسي بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر خط مياه الشرب الرئيسي، المغذي لقرية طحانوب بشبين القناطر، جراء سير سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال فوقه، وتراكمت المياه بالشوارع الرئيسية والجانبية وتحولت إلى برك وطين أدت إلى صعوبة تنقل المواطنين.

كلف غريب أحمد، رئيس المدينة، خليل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بقرية طحانوب، بالانتقال إلى مكان العطل وتم الدفع بفرق الصيانة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع شبين القناطر لرفع تراكمات المياه والسيطرة على مكان العطل وسرعة إجراء الصيانة والإصلاح وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي مرة أخرى.

وأكد رئيس مدينة شبين القناطر أنه خلال ساعات قليلة ستتم السيطرة على العطل وعودة المياه بشكل طبيعي للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة المياه لتوفير سيارات مياه بالتواجد بالقرية خلال فترة إصلاح العطل.