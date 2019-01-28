شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي منصور رئيسًا لمجلس أمناء «500-500» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس أمناء 500-500 برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بعد موافقته على رئاسة مجلس أمناء المؤسسة.

وصرح «منصور» عقب الاجتماع بأن بناء هذا الصرح هو مهمة جليلة ومشروع قومي يتعين على كل مصري أن يقف خلفه لإنجازه في أسرع وقت.

وتابع قائلا: «هذا الصرح الطبي العملاق لعلاج الأورام بما يضمه من مراكز أبحاث سيكون خير داعم لتوفير الرعاية الطبية المعتبرة واللائقة لكل مصري بالمجان ولهذا سعدت بأن أكون ضمن الساعين بكل جهد لإنجاز هذا العمل العملاق على الوجه الأكمل في أسرع وقت».