شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: صقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد، الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي:

القاهرة «10- 20»، الإسكندرية «9– 19»، قنا «7 – 22»، الأقصر «7– 23»، أسوان «11 – 23».