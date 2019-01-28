شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: الرئيس الفرنسى ماكرون يدعم التعاون معنا فى المجال السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون وحرمه، إلى معبد أبو سمبل، فى أسوان، للتعرف على الحضارة الفرعونية العظيمة.



رانيا المشاط

وقالت الدكتورة رانيا المشاط :"مرحبا بالرئيس الفرنسى ماكرون وقرينته، أمس فى القاهرة ومعبد أبو سمبل فى أسوان، لقد تجولنا فى المعبد، وهو يدعم المضى قدما فى المزيد من التعاون معنا فى المجال السياحى".



الرئيس الفرنسى وزوجته



ايمانويل ماكرون فى زيارة لأسوان



فى معبد أبو سمبل

أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين عقب وصوله القصر الجمهورى بمصر الجديدة، وكان فى مقدمة مستقبلى ضيف مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس الفرنسى، كما استعرض الرئيسان حرس الشرف.