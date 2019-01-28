شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى دمج العلمى والأدبى بالثانوية العامة أو إلغاء مكافأة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول دمج شعبتى العلمى والأدبى لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج شعبتى العلمى والأدبى لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أى تغيير، مشددة على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بلبلة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاكتفاء بالشعبتين العلمى والأدبى دون تقسيم الشعبة العلمية إلى علمى علوم وعلمى رياضيات، لافتة إلى أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وأنه جار تدريب المعلمين على الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليتحول دور المعلم إلى دور المرشد والميسر للطلاب بدلًا من الملقن.

كما نفت وزارة التعليم، ما تردد من أنباء حول إلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، وأنه سيتم صرفها فى موعدها المقرر من قبل الوزارة، مشددًة على أن كافة حقوق المعلمين المالية مُصانة وفقًا للقانون والدستور، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة فى أوساط المعلمين.