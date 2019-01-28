شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: 17 مارس آخر موعد لتلقى طلبات الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لتلقى جوازات سفر المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 17 مارس القادم، وذلك وفقا للضوابط الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وناشدت الغرفة، المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج سرعة التوجه لشركات السياحة لحجز فرصة مع الحج السياحى.

وأكد مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة، أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط طالبت ضرورة أن تراعى الضوابط مصالح وحقوق المواطنين وتقديم كافة التسهيلات للشركات لخدمتهم، لافتا إلى أن هذه هى السابقة الأولى التي تقوم فيها وزارة السياحة بالسماح بفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بثمانية أشهر تقريبا، مما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة والغرفة وشركات السياحة والمواطنين.

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات، أنه يتوقع زيادة الإقبال علي الحج السياحي هذا العام، نظرا للخدمات المتميزة التي تقدمها شركات السياحة في كافة مستويات الحج والتي تضع راحة الحاج في المقام الأول، مضيفا: أن التقدم للحج بشركات السياحة لا يحتاج في بدايته لأوراق أو إجراءات كثيرة، ويكفي أن يتقدم المواطن الراغب في الحج السياحي بصورة من جواز سفره أو بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة 6 أشهر لتسجيل فرصة الحج، علي أن يستكمل من يفوز بقرعة الحج السياحي باقي أوراقه بعد ذلك، مشيرا إلى وجود تسهيلات كبيرة هذا العام تضمنتها الضوابط للمواطنين وشركات السياحة .

وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الضوابط راعت تلبية كافة الشرائح المجتمعية والتي تمثلت في أكثر من مستوى، حيث تم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الإقتصادى والبرى بمعدل 24 ألف تأشيرة من إجمالى 36 ألف مخصصة للحج السياحي مراعاة لمحدودي ومتوسطى الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة المجتمعية.

وأضاف أن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج مبكرا وقبل بدء الموسم بحوالي ثمانية أشهر سيكون فرصة كبيرة لمواجهة أي عوائق أو مشكلات و أخطاء كانت تحدث في الماضي وفرصة أيضاً للتسويق والدعاية لبرامج الحج من خلال شركات السياحة المصرية و دراسة أفضل العروض من الشركاء في المملكة العربية السعودية للإقامة بالفنادق و تحديد وسائل الانتقال المناسبة لأداء الشعائر .