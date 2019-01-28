شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..رياح مثيرة للأتربة غدا والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تهدأ حركة الرياح من اليوم على أغلب الأنحاء مع استمرار نشاطها على السواحل الشمالية الشرقية، لافتا إلى بداية من غدا الثلاثاء يعود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ولكنه يكون منحصر على غرب البلاد فى مطروح والسلوم وسيدى برانى والفرافره تصل للعاصفة فى هذه المناطق الأربعاء المقبل.

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إنه لا يستطيع تنفيذ التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، مضيفا:" لم يعد لها محل لأسباب واقعية، نحن لا تستطيع تسعير ما لا ننتجه ولا نتحكم في تكلفته".

أشادت صحيفة "لابانجورديا" المكسيكية، باستكمال بناء المتحف المصرى الكبير بنسبة 88% ونجاح نقل أكثر من 46 ألف قطعة من القطع الأثرية التى سيتم عرضها فى قاعاته، والذى من المتوقع أن يتم افتتاحه للجمهور العام المقبل.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثروة البشرية فى دولة تعد كنز يجب الاهتمام بها، من أجل إخراج إنسان واعي، ومن هذا المنطلق أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمام كبير لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال مؤتمر شباب الجامعات السادس، الذى عقد فى يوليو الماضى بجامعة القاهرة.

تسلمت السلطات المصرية من الجانب الفلسطينى عن طريق معبر رفح البرى جثمان صياد مصرى كان قد فقد إثر غرق مركب صيد فى البحر المتوسط قبالة ساحل غزة يوم 17 يناير الجارى نتيجة سوء الأحوال الجوية، كان على متنه سبعة صيادين مصريين تم إنقاذ ستة منهم فيما فقد السابع.

اٌلتقط للرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته، اليوم الاثنين، صورة تذكارية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته فى قصر الاتحادية، وذلك فى إطار زيارته لمصر لمدة ثلاثة أيام.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى يزور مصر حاليا، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصرى الفرنسى مساء اليوم الاثنين، حيث سيتم استعراض سبل توسيع التعاون الاقتصادى بين الجانبين وزيادة الاستثمارات وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أنه لأول مرة يكون لوزارة السياحة المصرية برنامجا للإصلاح الهيكلى، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن رؤية تهدف إلى تحقيق تنمية سياحیة مستدامة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17التى أقرتها الأمم المتحدة.

بدأت قبل قليل، القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية.