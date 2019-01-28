جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد خميس العثمنى مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وأكاديمية العلوم الشرطية. وأكد الدكتور ماجد نجم، أن توقيع المذكرة يهدف إلى التعاون بين الجانبين فى مجال الإنتاج العلمى من مؤلفات علمية وأبحاث وقواعد بيانات، توفير البيانات والمعلومات ذات الاهتمام البحثي والعلمى، التعاون فى تحكيم ونشر وترجمة الابحاث والمؤلفات العلمية، تبادل الخبراء والمتخصصين للمساهمة في العملية التعليمية والتدريبية ".

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