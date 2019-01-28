شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة تنقل 180 ألف راكب لمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الـ 6 الخطوط التى وفرتها الهيئة لخدمة معرض الكتاب، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، ونقلت 30 ألف راكب فى اليوم إلى معرض الكتاب، بإجمالى 180 ألف راكب منذ افتتاح معرض الكتاب.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لـ"الخليج 365"، أن ثمن التذكرة على خطوط الهيئة التى تخدم معرض الكتاب بـ5 جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة الفرصة للجميع للوصول بسهولة إلى معرض الكتاب.

وأوضح رئيس هيئة النقل العالم لـ"الخليج 365"، أن الخط الأول سيبدأ من منطقة صقر قريش مرورا بكارفور المعادى ونادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير ثم معرض الكتاب، أما الخط الثانى يبدأ من ميدان عبد المنعم رياض مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير ثم معرض الكتاب، أما الخط الثالث يبدأ من العباسية مرورا بنادى السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير ثم معرض الكتاب، والخط الرابع يبدأ من ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة والسيدة عائشة والاتوستراد وجامعة الأزهر ثم معرض الكتاب.

وتابع، أما الخط الخامس فيبدأ من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل ثم معرض الكتاب، والخط السادس يبدأ من الأميرية مرورا بميدان المطرية والحلمية فكلية البنات وميدان رابعة والحى السابع وحى السفارات ثم معرض الكتاب.



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب



خطوط هيئة النقل العام لخدمة معرض الكتاب