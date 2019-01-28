شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزراء التعليم والتعليم العالى والهجرة يفتتحون معرض ابتكارات جامعة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، معرض ابتكارات الأطفال الدراسين فى جامعة الطفل، بعد النجاح الذى حققه برنامج جامعة الطفل على مدار 3 سنوات متتالية بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف المحافظات.

ويلتحق بالبرنامج حاليا 16400 طفل، وهو برنامج التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم الذى أطلقته الأكاديمية فى عام 2015 فى ضوء رسالتها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030