شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تطالب المصريين فى الخارج بالتضامن مع مبادرات عام التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها سعيدة بالمصريين بالخارج وتعاونوهم ومشاركتهم مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من أجل جامعة الطفل، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يحتاجون كل الدعم، مطالبة المصريين فى الخارج بالتضامن مع المبادرات المحلية فى مصر خلال عام التعليم بشكل خاص.

ووجهت مكرم، خلال افتتاح المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم، الأثنين، الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لاهتمامه بما يتعلق بملف المصريين فى الخارج؛ الذين يستطيعون مساعدة مصر فى المجالات كافة.