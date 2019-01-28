شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تطالب المصريين فى الخارج بالتضامن مع مبادرات عام التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها سعيدة بالمصريين بالخارج وتعاونوهم ومشاركتهم مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من أجل جامعة الطفل، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يحتاجون كل الدعم، مطالبة المصريين فى الخارج بالتضامن مع المبادرات المحلية فى مصر خلال عام التعليم بشكل خاص.
ووجهت مكرم، خلال افتتاح المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم، الأثنين، الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لاهتمامه بما يتعلق بملف المصريين فى الخارج؛ الذين يستطيعون مساعدة مصر فى المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة مكرم تطالب المصريين فى الخارج بالتضامن مع مبادرات عام التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.