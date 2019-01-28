شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يكشف عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية بالجيزة، أنه جارى حصر وتجميع درجات امتحانات سنوات النقل على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم ظهور النتيجة خلال 3 أيام على الأقل.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ"الخليج 365"، أن امتحانات أولى ثانوى يتم تجميعها الآن ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد 3 أيام أيضا.

وذكر حجازى أن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 مازال جاريا، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بشكل كامل، وأنه من المقرر أن ينتهى تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى التيرم الأول ويتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات نهاية الأسبوع.