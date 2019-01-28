مركز التنبؤ بالفيضان: توقف سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 28 يناير حتى الأربعاء 30 يناير 2019. وأظهرت خرائط التنبؤ اليوم، المتوقع بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية و سواحل البحر الأحمر الجنوبية. كما أشارت خرائط التنبؤ الثلاثاء 29، والأربعاء 30 يناير، التوقع بعدم سقوط أمطار.







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