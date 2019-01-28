شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على جناح الإفتاء بمعرض الكتاب.. ومدير الإصدارات: يعكس ثقة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الجناح الخاص بدار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليًّا والمستمر حتى 5 فبراير المقبل، إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول لافتتاح المعرض، لا سيما مع التخفيضات الكبيرة التي طبقتها الدار على كافة الإصدارات، فضلًا عن الهدايا التي يقدمها الجناح للزوار.

وصرَّح محمد فايد -مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء- أن الإقبال الكبير من قِبل روَّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس ثقة الناس الكبيرة في دار الإفتاء المصرية، وتشوقهم لإصداراتها المتميزة، وسعيهم الحثيث من أجل استقاء العلم الشرعي والفتاوى من مصدرها الأصيل.

وأضاف مدير إدارة الإصدارات بالدار، أن جناح الدار قد حقق مبيعات كبيرة منذ اليوم الأول لافتتاح المعرض، وتصدر قائمة المبيعات كتاب "جمهرة أعلام المفتين" الذي يقع في 3 مجلدات، وموسوعة "دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" في مجلدين، وكتاب "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، وكتاب "حول فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي"، وغيرها.

وزار جناح دار الإفتاء في معرض الكتاب عدد من الشخصيات البارزة كان في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه وتفقده لمعرض الكتاب، وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والشخصيات الدينية والعامة.