السياحة: مصر ستحتل المرتبة الأولى في الدخل السياحي بين دول القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

توقعت وزارة السياحة أن تحتل مصر المرتبة الأولى في الدخل السياحي، بين دول القارة أو المرتبة الثانية على أقل تقدير، حيث تحتل حاليا المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا والمغرب، وفقا لإحصاءات ٢٠١٨م.

وقال معاون وزير السياحة أحمد نبيل- خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب برئاسة طارق رضوان اليوم الاثنين- إن سياسة الوزارة الترويجية والسياحية في أفريقيا سيتم العمل عليها من خلال تحالف دولي يضم عددا من الجهات والشركات، لم يحددها، مع التركيز على إبراز الملامح المميزة للشخصية المصرية والمقاصد السياحية المختلفة، منوها إلى أن تم تحقيق ارتفاع ملحوظ فى حركة السياحة الأفريقية إلى مصر اعتبارا من منتصف عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن الاحصاءات التى تخص عام 2018 غير متوفرة بشكل كامل حتى الآن.

وأعرب نواب لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب برئاسة طارق رضوان، عن الغضب من اعتذار وزير السياحة رانيا المشاط عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة رؤية الوزارة تجاه أفريقيا في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي عام 2019 م.

ودعا رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، في مستهل الإجتماع الوزراء إلى مراجعة نص المادة (101) من الدستور والتى ترسم العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا حرصه على حضور وزير السياحة والوزراء الذين تتم دعوتهم لاجتماعات لجان البرلمان النوعية.

وتنص المادة (101) من الدستور على: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".

وتوقع نبيل أن تحتل مصر المرتبة الأولى في الدخل السياحى بين دول القارة أو المرتبة الثانية على أقل تقدير، حيث تحتل حاليا المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا والمغرب، وفقا لإحصاءات ٢٠١٨م.

وأشار إلى أن الوزارة تسعي لدعوة الشخصيات المؤثرة وتطويرالموقع الإلكتروني لوزارة السياحة؛ إضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية السياحية الكبرى؛ واستغلال حدث تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية في الترويج السياحي.

واستفسر النائب طارق رضوان عن جهود وزارة السياحة من أجل بيان مناخ الأمن والاستقرار في مصر وتقديم مستوي جديد من السياحة والترويج للمتحف المصري الكبير والمقاصد السياحية وتسهيل إجراءات الإقامة والحجوزات المطلوبة وأماكن إستضافة الشباب وتهيئة المناخ لنجاح البطولة تنظيميا وفي الترويج إلى السياحة في مصر.​