"معرض الكتاب" يعلن عن مسابقة مبادرات الشباب في دورة اليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، اليوم الإثنين، مسابقة مبادرات الشباب للموسم الثاني، وتنطلق يوم 2 فبراير المقبل.

وذكر بيان المسابقة أنها تستهدف الرواد الاجتماعيين والمديرين ومن يملكون روح المبادرة ويمثلون مصدر إلهام لمن حولهم، والمؤمنين بأنهم جزء من تغيير وتطوير المجتمع.

وأضاف البيان أن المسابقة تهدف لدعم الشباب أصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية، وتشجيع المبدعين من خلال تقديم المنح والتوجيهات والاستشارات، لمساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم، وجعلهم على اتصال دائم ببعضهم البعض من أقصى شمال مصر إلى جنوبها. وتخصص هذه الطلبات للرواد الشباب الذين يعملون على مشاريع إبداعية قائمة بالفعل تتمتع بالاستدامة، والابتكارية.

وجاءت فئات المسابقة: المبادرات المشاريع والمبادرات الثقافية والفنية (ورش فنية وثقافية، ندوات وصالونات ولقاءات فكرية، عروض فنية ومهرجانات)، والمبادرات والمشاريع المجتمعية (حملات، مسابقات، مجموعات تطوعية، برامج مجتمعية، تمكين شباب)، بحسب البيان.

وأوضح البيان شروط التقدم إلى المسابقة جاءت كالتالي: يجب أن تتميز الفكرة بالإبداع والتميز والحداثة وإمكانية التطبيق والقياس، وأن تكون المبادرة منفذة على أرض الواقع، وأن يكون سن المتقدم ضمن فئة الشباب (16: 35 عاما)، على أن تُعطى الأفضلية للمبادرات ذات الاسم الجاذب والتصميم الملائم، كما تحجب المشاركات غير المطابقة لشروط ومتطلبات الجائزة.

وتابع البيان أنه بعد انتهاء فترة التقديم يتم فرز استمارات المتقدمين؛ لاختيار أفضل المتقدمين لعرض مشاريعهم على مدار أيام المعرض في الدوائر الشبابية.

وبيّن أنه يتم اختيار أفضل 10 مبادرات من كل مجال/فئة للتنافس خلال المعرض، ويلتزم كل فريق مشارك بتقديم عرض تقديمي بما لا يتجاوز 15 دقيقة أمام لجنة التحكيم في قاعة الشباب والمبادرات بالمعرض.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في 23 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور 50 عاما على انطلاقه.

وتتواصل فعاليات المعرض يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، وتضم أكثر من 1300 فعالية ثقافية وفنية للأطفال والسينما وعروض مسرحية وفنية وباليه وموسيقى وغناء وشعر ولقاءات فكرية، وبانوراما لنشاط أفريقيا موزعة على 16 قاعة وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل.

ويشارك في هذه الدورة من المعرض 1270 ناشرا، ممثلون عن 26 دولة عربية وأجنبية فيما تحل الجامعة العربية كضيف شرف.