وزير التموين: لا نستطيع تطبيق تسعيرة جبرية ونحتاج نظامًا رقابيًا جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية لم يعد لها محل حاليا، مؤكدا: "لا أستطيع التحكم في الأسعار، لأن الأسعار تتحكم فيها تكاليف الإنتاج".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين.

وأضاف مصيلحي، أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت هي التي تتحكم في السعر، ولكن اليوم، تقريبا، أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة ٣٠ في المائة تقريبا تنتجها الدولة.

وتابع، "الأهم من التسعير، إيجاد نظام رقابي جيد، يواجه ما يشهده السوق حاليا من مخالفات، ويوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي، وبدون ترخيص، وهناك جزء ليس قليلًا في الأعمال الصناعية، به عشوائية وتتم دون أي اعتمدات أو موافقات، وهو ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة".

وطالب، بأن يكون هناك التزام بالتراخيص، لأصغر مشروع حتى أكبرها، مضيفا، أنه لا يحوز مزاولة مهنة بدون ترخيص، مستشهدا بالسباك والكهربائي وغيرها من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص".

وردا على استمرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الحبرية، أكد مصيلحي مجددا، أنه لا يجوز تطبيقها بناء على الدستور والقوانين الحالية، ولا يستطيع وزير أو حكومة بوضع تسعيرة جبرية على المنتجات.

وردا على إشارة النائبة هالة أبوالسعد، بأننا في حالة طارئة، عقب مصيلحي، بأنه في هذه الحالة، يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات بذلك، لأن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها في حالات خاصة، بتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.