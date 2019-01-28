غدًا.. البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسي بالكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
يستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الثلاثاء، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.
وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم ترتيبات الدخول للصحفيين، والتي أوضحت فيها أنه سيتم الدخول من الساعة الثامنة وحتى الثامنة والنصف صباحًا.
ووصل مساء أمس الأحد الرئيس الفرنسي مطار القاهرة الدولي قادما من معبد أبو سمبل بأسوان ، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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