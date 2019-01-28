وزير التعليم لمسربي الامتحانات: "انت عبيط أوي" - بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

حلَ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ضيفًا على برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر شبكة راديو وتلفزيون بي بي سي، في حوار مجتمعي من مكتبة الإسكندرية تحدث فيه شوقي عن خطة الوزارة في تطوير التعليم وتسريب الامتحانات وأوضاع المعلمين.

وخلال الحوار تطرق الدكتور طارق شوقي للحديث عن تسريب امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي، قائلا: "سرب زي ما أنت عاوز لحد ما المنظومة الجديدة تشتغل والتابلت ييجي".

وأضاف "شوقي"، حسب بيان، الاثنين، أن البعض يسرب الامتحانات ويهاجم الوزارة ويقول "الوزارة فشلت.. ولكن في الحقيقة الوزارة لم تفشل".

واستطرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، خلال الحوار، قائلًا: "البعض عاتب الوزارة بعد تسريب امتحانات أولى ثانوي، وأن الاحتياطات التي يجري اتخاذها من أجل منع الامتحانات من التسريب مكلف للغاية ولكنه متاح وتستطيع الوزارة القيام به".

وأضاف "شوقي"، "أنا ممكن أقولكم على طريقة منع الامتحانات من التسريب عشان تعرفوا بس إننا سايبنه بمزاجنا ولو عاوزين نوقف التسريب هنوقفه، هنطبع الورق في أماكن سيادية".

وتابع: "وبعدين نبعت الامتحانات بطائرات حربية للمدارس، كأننا بنهرب قنبلة نووية، بس أنا بخاطب في امتحانات أولى ثانوي الطلاب بدون نمر خالص، والتسريب الامتحانات دي مش بطولة".

واستنكر الدكتور طارق شوقي، تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بدء الامتحانات بيوم، مؤكدًا: "يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات، وعادي جدًا ممكن ميروحش الامتحان".

وأضاف شوقي، أن هناك عدد كبير من الطلاب رأوا أن تسريب الامتحانات كان مفيدًا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدرجات، رغم أن الامتحان تجريبي ودرجاته لا تُحسب وليس به رسوب أو نجاح.

وتابع: "عاوز أقول لمن يسرب الامتحانات أنت عبيط أوي، لأن الامتحان تجريبي، الغش في مصر أصبح مرض مزمن".​