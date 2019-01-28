محافظة القاهرة: تطوير قصر خديجة هانم وتحويله لمزار سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية ومعاونيه، لمناقشة سير أعمال تطوير قصر خديجة هانم وتحويله إلى متحف عالمي للأديان يعرض آثار الأديان منذ العصر الفرعوني مرورًا باليهودية والمسيحية وانتهاءًا بالإسلام طبقًا للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية.

وأكد عبدالعال، خلال اللقاء، أهمية استغلال القصر كمركز حضاري وثقافي ومزار سياحي، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 120 عامًا بقلب حلوان، ويقع على مساحة حوالي 500 م2، ويضم 50 قاعة.

وكانت المحافظة انتهت من أعمال تجديد القصر ورأت ضرورة استغلاله بعدما أصبح تحفة معمارية كنقطة انطلاق لتنمية حلوان والمنطقة المحيطة به بدلًا من استغلاله كمبنى إداري.

واستعرض الدكتور مصطفى الفقي، ما تم إعداده للمتحف وتقسيمه إلى أقسام منها مركز ثقافي للأطفال وخدمة أبناء الحي، وأقسام أخرى توضح للزائر استكشاف مصر حيث أنها أرض الحضارات والتعايش السلمي، وسيتم استخدام أحدث التقنيات العلمية في مجال إدارة المتاحف طبقًا لمواصفات اليونسكو .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية لمتابعة استكمال الأعمال طبقًا للجدول الزمني وعرض تقرير شهري بما تم إنجازه وعرض أي معوقات تواجه المشروع لتذليلها.

شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور خالد العزب، مساعد رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة والمكتبة.