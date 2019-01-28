رئيس "تنمية المشروعات": 1200 سيارة مبردة لتشغيل الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلنت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عمل مبادرة سيارات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لإنشاء مشروعات للشباب، والاتفاق مع وزارة التموين لمد هذه السيارات وحمولتها ٥ أطنان، وضرورة أن يشارك فيها ٣ شباب لإيجاد سهولة في توزيع المخزون السلعي في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين.

وأضافت نيفين جامع، أنه جرى عمل دراسة للسيارات ١.٥ طن وتحديد أماكن لتبيع فيه، لافتة إلى أن المشروع الأخير مع وزارة التموين عبارة عن سيارات مبردة وغير مبردة وعددها ألف سيارة في مرحلتها الأولى، والمراحل الأخرى ستكون ٢٠٠ سيارة فقط ويتم الاشتراك في تمويلها مع البنك الأهلي المصري.

وأشارت إلى أن وزارة التموين هي من تحدد أماكن تواجد هذه السيارات بالمحافظات، وبدأنا نقلل في المحافظات التي لا تحتاج لسيارات إضافية ونزيد في محافظات أخرى تحتاج هذه المشروعات حتى يمكن للشباب سداد الأقساط.