مصر | المشدد 3 سنوات لـ8 متهمين اختطفوا موظفا ووالده بسبب خلافات سابقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لـ8 متهمين اختطفوا موظفا ووالده بسبب خلافات سابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 3، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا لـ 6 متهمين وغيابيا لـ 2 آخرين وبراءة 2، في اتهامهم باختطاف وتعذيب موظف ووالده بسبب خلافات سابقة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكي وسكرتارية محمد الجمل ومحمد خميس.

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة القضية رقم 1879 لسنة 2017، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من :"ي.ع" 62 سنة، و"ع.ي" ، و"م.ش" شهرته "شحاتة أبو كف" 25 سنة سائق، و"ح.ب" ، وا.ب" ، و"س.ب"، و"م.ع"، 22 سنة، و"ع.م"، و"ن.ع"، و"م.ع".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن قاموا بتاريخ 7 مارس 2017، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف تجاه المجني عليهما :"ا.ع" ووالده "ع.م"، بأن اقتحموا منزلهما حال تواجدهما فيه وتعديا عليهما بالضرب واقتادا المجنى عليه الأول إلى مخزن العقار القاطنين به وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتكدير أمنهما وحياتهما للخطر.

وتابع أمر الإحالة: "أنه بناء على الجريمة وقعت جرائم أخرى وهي القبض على المجني عليه الأول بدون وجه حق وتعذيبه بدنيًا، وسرقة منقولات من شقته، وهتكوا عرض المجني عليه الأول بالقوة، وأجبروه على خلع ملابسه كاشفين عن عورته، والتقطوا له مقطعا مصورًا وهو عار الجسد، وأن المتهمين التاسعة والعاشر، اشتركا بطريق التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة".