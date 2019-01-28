مصر | تأجيل دعوى وقف إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بـ"قصر العينى" لـ17مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى وقف إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بـ"قصر العينى" لـ17مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العينى، والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، لجلسة 17مارس المقبل. اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة. قالت الدعوى، إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قراراً يوم 1 يناير 2016، بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، ما يهدد حياة العاملين، وذلك بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية.

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