أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشارك في المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشارك في المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزيرة الهجرة تشيد بمشاركة علماء مصر في الخارج في برنامج جامعة الطفل.. وتؤكد حرصها الدائم على إشراكهم في جهود التنمية

رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بدور وزارة الهجرة وعلماء مصر في الخارج في دعم مشروع جامعة الطفل

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالمؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، والذي انطلق اليوم ويستمر على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وذلك استجابة لدعوة كريمة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وأشادت الوزيرة، في بداية كلمتها، بمشاركة علماء مصر في الخارج في وضع برنامج جامعة الطفل الذي يهدف لإعداد الأطفال من أجل التحديات المستقبلية، وتعزيز الثقة الخاصة بالأطفال، ومساعدتهم على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها، مؤكدة أن المصريين في الخارج لديهم رغبة دائمة في أن يكونوا أصحاب بصمة واضحة في النهوض بوطنهم، ولهذا نحرص كوزارة دائما على إشراكهم في جهود التنمية التي تعكف عليها القيادة السياسية.

ودعت "مكرم"، المصريين في الخارج لتعظيم مشاركتهم في برنامج جامعة الطفل، مشيرة إلى أن رؤية برنامج جامعة الطفل تنبع من رؤية مصر ضمن استراتيجية 2030، وخاصة وأن مهامها تكمن في إعداد الأطفال المصريين من أجل المستقبل، باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة وتشكيل العالم من خلال القدرات الإبداعية والابتكارية المتطورة.

وفي إطار تعظيم مشاركة المصريين في الخارج والاستفادة من عقولهم ، أشارت الوزيرة، إلى التعاون المسبق مع الوزارت المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، من أجل إعداد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، بتخصصاتهم والتي ستمكن الحكومة بعد ذلك من الاستفادة من هذه التخصصات لتحقيق التنمية المستدامة.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم، بدمج مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة مع برنامج جامعة الطفل، مشيرة إلى أهميته في ربط أطفالنا بالمهجر بلغتهم وهويتهم العربية.

واختتمت وزيرة الهجرة، كلمتها بالإشارة إلى مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، الذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، مع بداية عام التعليم الذي أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بنتائج التي خرج بها هذا المؤتمر والتي سنجني ثمارها قريبا.

ومن جانبه، أثنى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، على دور وزارة الهجرة في برنامج جامعة الطفل، تحديدا في الاستعانة بخبرائنا في المهجر للارتقاء من نموذج جامعة الطفل، بعد نجاحه على مدار 3 سنوات متتالية بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف المحافظات، ويلتحق بالبرنامج حاليا 16400 طفل من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد "صقر" قائلا: "لولا دعم المصريين في الخارج وعلى رأسهم الدكتور هاني سويلم أحد علمائنا النوابغ في الخارج ما كان البرنامج وصل لما هو عليه الآن".

وعلى هامش المؤتمر، قامت وزيرة الهجرة بجولة تفقدية في معرض للأطفال بصحبة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي تتضمن عرض الأطفال لابتكاراتهم، وذلك في إطار نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.