أخبار مصر | إقبال طلابي كثيف على "جناح الأزهر" بمعرض الكتاب.. و"اكتب اسمك" الأكثر جذبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال طلابي كثيف على "جناح الأزهر" بمعرض الكتاب.. و"اكتب اسمك" الأكثر جذبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من الوفود الطلابية من مختلف الفئات والأعمار، حيث حرص الجميع على تفقد أركان الجناح والاستفادة مما يقدمه من أنشطة وفعاليات.

وشارك الأطفال الصغار في ورش التلوين، والأنشطة، والرسم على الوجه، بركن الطفل وسط إشراف من بعض المنظمين بالتعاون مع مجلة نور للأطفال، كما أقبل الطلاب من الشباب على ركن الكتب الأكثر مبيعا، لاقتناء مجموعات من الكتب المعروضة بأسعار مخفضة.

وشهدت ورش العمل بركن الأنشطة اهتماما كبيرا من طالبات المعاهد والمدارس والجامعات على مدار اليوم؛ لتعلم فنون الرسم والخط العربي والمصنوعات الجلدية والخشبية، وكان من اللافت اهتمام الطلاب من الجنسين بركن متحف المخطوطات النادرة الذي يضم مخطوطات، من مقتنيات مكتبة الأزهر، يتجاوز عمر بعضها الألف عام.

فيما جذب ركن "اكتب اسمك" الزوار من مختلف الفئات والأعمار لإعجابهم بفكرة الحصول على اسمهم مكتوبا بالخط العربي بطريقة مميزة واحترافية، وبالمجان كنوع من الترحيب والضيافة لزوار الجناح.

واختتمت الوفود الطلابية زيارتها للجناح بالتقاط الصور المختلفة بجوار شعار الأزهر الشريف، الذي يتوسط الجناح، كنوع من الفخر والامتنان لهذا الكيان الكبير.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.