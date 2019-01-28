مصر | تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا شقيقين بسبب خلافات ثأرية لـ3 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا شقيقين بسبب خلافات ثأرية لـ3 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة ٦ متهمين قتلوا شقيقين بسبب خلافات ثارية بمنطقة العمرانية إلى جلسة ٣ فبراير المقبل؛ للمرافعة.

وأمر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إحالة ٦ متهمين قتلوا شقيقان بسبب خلافات ثأرية في منطقة العمرانية إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم كل من عز عبد العزيز مراد، أسعد عبد العزيز مراد، ويفي عبد العزيز مراد، محمد فريد مراد، طارق بدوي مراد، تاجر خردة، أحمد بدوي.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجتي عليه علي شكابي عبد السلام عمدا مع سبق الإصرار، والترصد ثأرا منه لما بدر من أحد أقاربه بإزهاق روح شقيقه فولد لديهم باعث الانتقام فبيتوا النية وصمموا على إزهاق روحه، وأحضروا أسلحة نارية، ورسموا مخططا إجراميا وانطلقوا إلى موقع تنفيذه وتواجد المجني عليه، حيث أمطره الأول بالأسلحة النارية فور ظهوره ، مستغلا تواجد أشقاؤه وأقاربه الذين سهلوا له طريقة هروبه.

كما أن المتهمين قتلوا عبد السلام شكابي سرحان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أمطروا محل سكنهم هو وشقيقه بالأسلحة النارية فأصابته أيضا بعض الرصاصات القاتلة التي اخترقت جسده وأودت بحياته على الفور.

واستمعت النيابة إلى أقوال حسين عربي عبد القوي، ٢٠ عاما، حداد، والذي أكد نشوب خلافات بين العائلتين التي يمثلها المتهمين كطرف أول وبين الضحايا كطرف ثان نتج عنها قتل الطرف الثاني شقيق الطرف الاول فخططوا للأخذ بالثأر .

وأضاف أنه يوم الواقعة في الصباح الباكر أثناء توجهه لمحل عمله سالكين مسرح الجريمة على أقدامهم ، فزعوا من سماع صوت أعيرة نارية يدوي فتطلعوا لمصدره فوجدوا المتهمين الثلاث حاملين أسلحة نارية مفيدين أخذهم بثأرهم وأبصر المتهم الأول يطلق وابل من الأعيرة تجاه الضحايا فأرادهما قتيلين وأطلقوا أسلحة نارية أسفل قدمه لإرهابه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاهدين محمد شكابي عبد السلام، الذي أكد وجود خلافات ثأرية بين العائلتين نتج عنه مقتل شقيق المتهمين الثلاث ، فخططوا لإطلاء حرقة قلبهم بارتكاب الواقعة، ويوم الواقعة أبلغه أحد الأهالي بمقتل شقيقيه وعند وصوله لاستطلاع الأمر ، فرجدا جثتين والدماء تملأهما.

وقال رئيس مباحث العمرانية إنه تلقى بلاغ بالواقعة فاتخذ إجراءات فحص البلاغ ومناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وفحص الأدلة المادية والبيولوجية، وأجرى تحرياته عن الواقعة والتي تبين أن المتهمين وراء ارتكابها أخذًا بالثأر ، فاستعملوا الأعيرة النارية نتج عنها سقوة قتيلان، كما إنهم اطلقوا أعيرة نارية لإرهاب المارة.