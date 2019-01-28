مصر | تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية لـ 18 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية لـ 18 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 29 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الشافعي محمد الشافعي المتهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة وذلك بجلسة 18 فبراير المقبل لتعذر حضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.