مصر | 7 أبريل.. الحكم على مدير إنتاج مسلسل "الوصية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 أبريل.. الحكم على مدير إنتاج مسلسل "الوصية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 7 أبريل المقبل للحكم في الدعوي المقامة من محمد عز العرب مدير تصوير، ضد صاحب شركة إنتاج لإخلاء الأخير ببنود التعاقد فيما بينهما، والامتناع عن سداد مستحقاته المالية حول تصوير مسلسل "الوصية" الذي تم إذاعته رمضان الماضي.

واشتمل مضمون الدعوي التي أقامها شعبان سعيد المحامي، على أنه تم التعاقد بين موكله محد أحمد عز العرب مدير تصوير، وكريم أبو ذكري بصفته الممثل القانوني لشركة كيسة لإنتاج الفني، على عمل فني وقد تم الاتفاق بينهما أن يقوم الطالب "موكله" بتولي مهام تصوير مسلسل الوصية الذي تم عرضه رمضان الماضي ، ولكن مدير التصوير فوجئ بالمعلن إليه بأن استبعده ومنعه عن التصوير ومنعه من تأدية عمله بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.

وأشارت الدعوى إلى أن الطالب كان قد تعاقد مع المعلن إليه على القيام بالعمل كمدير تصوير للعمل سالف الذكر وتم الاتفاق بينهما على تقاضيه أجر أسبوعي 60 ألف جنيه، وحيث أن الشركة قد تسببت في حرمان الطالب "مدير التصوير" من الحصول على مستحقاته المالية حتى نهاية العمل، وحرمانه من أجر 9 أسابيع.

وتقدم صاحب الدعوى بتقديم شكوى لنقابة المهن السينمائية وقيدت تحت رقم 679-559 لسنة 2018، إضافة إلى العديد من المحاضر التي حملت أرقام 4785 و583، وقررت اللجنة استحقاق الشاكي.

وطالب شعبان سعيد المحامي بإلزام المعلن إليه بدفع 60 ألف جنيه لموكله أجر الأسبوع الخامس، وإلزمه بدفع 450 ألف جنيه عن باقي الأسابيع المتفق عليها لإنهاء تصوير العمل الدرامي "مسلسل الوصية"، إضافة إلى إلزامه بالتعويض جراء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله.