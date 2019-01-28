انت الان تتابع غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية والجوية، والنشاط الملوحظ للرياح الذي تخطى الحدود المسموح بها، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للميناء رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز المينائين نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، مضيفًا أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
وتعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، إلى سقوط أمطار رعدية وغزيرة، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الكبرى»، التى تشهد هطول أمطار شديدة وعواصف رعدية وتسببت في غرق شوارع المحافظة، وانتشار برك المياه، وصاحبت الأمطار رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأعلنت
وتعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، إلى سقوط أمطار رعدية وغزيرة، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الكبرى»، التى تشهد هطول أمطار شديدة وعواصف رعدية وتسببت في غرق شوارع المحافظة، وانتشار برك المياه، وصاحبت الأمطار رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وأعلنت المحافظة، حالة الطوارئ، ووجهت تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر خلال أوقات النوة مع التشديد على الاتصال بغرفة العمليات حال وقوع أي أزمات نتيجة هطول الأمطار.
ودفعت شركة الصرف الصحي، بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، على مستوى المحافظة، وذلك للتدخل اللحظي لتصريف أي تجمعات للمياه.(التفاصيل)
اقرأ أيضًا: «موت وخراب ديار».. الطقس السيئ يضرب المحافظات (صور)
كانت هذه تفاصيل خبر غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.