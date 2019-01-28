انت الان تتابع غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية والجوية، والنشاط الملوحظ للرياح الذي تخطى الحدود المسموح بها، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للميناء رضا الغندور، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز المينائين نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، مضيفًا أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، إلى سقوط أمطار رعدية وغزيرة، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الكبرى»، التى تشهد هطول أمطار شديدة وعواصف رعدية وتسببت في غرق شوارع المحافظة، وانتشار برك المياه، وصاحبت الأمطار رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأعلنت