السيسي يستقبل ماكرون في قصر الاتحادية (بث مباشر)

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت ماكرون، وذلك في إطار زيارته لمصر لمدة 3 أيام، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمان في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.
وبدأ ماكرون زيارته الرسمية لمصر، أمس الأحد، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل بجنوب مصر، ويتوجه اليوم إلى القاهرة ليعقد مباحثات مع السيسي، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومن المقرر أن يبحث الجانبان عدة ملفات من بينها الوضع في المنطقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة لتوقيع قرابة 30 اتفاقا
وبدأ ماكرون زيارته الرسمية لمصر، أمس الأحد، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل بجنوب مصر، ويتوجه اليوم إلى القاهرة ليعقد مباحثات مع السيسي، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومن المقرر أن يبحث الجانبان عدة ملفات من بينها الوضع في المنطقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة لتوقيع قرابة 30 اتفاقا في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعات الغذائية، والسيارات، حيث يرافق ماكرون قرابة 50 رئيس شركة فرنسية، بالإضافة لـ5 وزراء.
وقال برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إن زيارة ماكرون سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات منها الكهرباء، والصحة، والنقل الجوي، ومترو الأنفاق. (التفاصيل)
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